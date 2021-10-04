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Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı - Son Dakika

Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı

04.10.2021 16:47
Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir yılda 1409 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir yılda 1409 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Uluslararası Nijerya Planı Kurumunun yayımladığı rapora göre, Ekim 2020'dan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde okullara çeşitli saldırılar düzenledi.

Bu süre zarfında 1409 öğrenci kaçırıldı ve 16 öğrenci hayatını kaybetti.

Uluslararası Nijerya Planı Kurumu Geçici Direktörü Robert Komakech, AA muhabirine, ülkede okulları hedef alan saldırıların endişe verici olduğunu belirtti.

Komakech, ülkede birçok öğrencinin "kabul edilemez düzeyde güvensizlik ve öğrencilerin kaçırılması" nedeniyle sınıflarına dönemediğini söyledi.

Hükümete öğrenci kaçırmayı sona erdirmek ve eğitimi herkes için güvenli hale getirmek için somut adımlar atması çağrısında bulan Komakech, "Çocuklarımız, bizim gelecekteki liderlerimiz ve onlar için okullar en güvenli yer olması gerekiyor." dedi.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

Batı Afrika, Nijerya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı - Son Dakika
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