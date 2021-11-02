Nijerya'da çöken binada can kaybı 6'ya yükseldi, en az 100 kişi kayıp - Son Dakika

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Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halinde çöken 21 katlı binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi. En az 100 işçinin kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde dün inşaat halindeki 21 katlı bir bina çöktü. Kentin Ikoyi bölgesinde bulunan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde enkaz altından 4 yaralı kurtarılırken, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada can kaybı sayısı 6'ya yükseldi. Yerel kaynaklar, en az 100 işçinin kayıp olduğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, hastaneler ve acil servislerin harekete geçmesi, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

-İHA-