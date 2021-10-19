Nijerya'da düzenlenen operasyonda 10 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Kwanan Bataru bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonda 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı bir kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.