Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde dün düzenlenen ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden silahlı saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırılar devam ediyor. Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambuwal yaptığı açıklamada, Goronyo'da kimliği belirsiz silahlı grupların dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden silahlı saldırılarında 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, saldırganların Goronyo'daki pazar yerini bastığını ve rastgele ateş açarak insanları katlettiğini ifade etti. Silahlı saldırganları engellemeye çalışan 1 polis memurunun da vurulduğunu belirten görgü tanıkları, çok sayıda kişinin de saldırıdan kaçarken yaralandığını dile getirdi.

Silahlı gruplarla mücadele için birçok eyalette telefon hatları kesilmişti

Zamfara, Katsina, Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde artan adam kaçırma ve silahlı saldırı olaylarının ardından güvenlik güçlerinin silahlı gruplarla mücadelesine destek olmak amacıyla telekomünikasyon hizmetleri durdurulmuştu. - ABUJA