Nijerya'da silahlı saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletindeki silahlı çete üyeleriyle mücadele etmek için gönderilen 20 güvenlik görevlisi, Shinkafi bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisi öldürüldü ve cesetleri ateşe verildi.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Zamfara Sözcüsü Aminu Mary, saldırıyı doğrulayarak olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, eyalette 3 Eylül'de tüm iletişim hatlarının kesilmesinin ardından 2 binden fazla silahlı çete üyesinin yakalandığını ifade etti.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan ettiği bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.