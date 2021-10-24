Nijerya, dijital para birimi "e-Naira"yı yarın piyasaya sürecek - Son Dakika

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından dijital para birimi "e-Naira"yı pazartesi piyasaya süreceğini bildirdi.

CBN Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki ödeme sistemini iyileştirme amacıyla yarından itibaren e-Naira'yı piyasaya süreceğini belirtti.

E-Naira'nın müşterilerin banka hesaplarında mevcut fonları tutabilecekleri bir cüzdan işlevi göreceğini aktaran Emefiele, "Bu nedenle e-Naira, paranın evriminde ileriye doğru büyük bir adım ve CBN, e-Naira'nın fiziksel Naira gibi herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamaya kararlı." ifadesini kullandı.

Kripto para kullanımında dünyada ilk sıralarda bulunan Nijerya'da şubat ayında, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.