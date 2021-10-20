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Nijerya'nın ABD'den aldığı 12 savaş uçağından 6'sı daha teslim edildi - Son Dakika

Nijerya'nın ABD'den aldığı 12 savaş uçağından 6'sı daha teslim edildi

20.10.2021 03:28
Nijerya'nın ABD'den aldığı 12 savaş uçağından 6'sı daha teslim edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terörle mücadele kapsamında ABD'den satın aldığı "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarının tamamının teslim edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terörle mücadele kapsamında ABD'den satın aldığı "A-29 Süper Tucano" saldırı uçaklarının tamamının teslim edildiği bildirildi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, terörle mücadele için ABD'den alınan 12 uçaktan 6'sının daha Nijerya'ya ulaştığını belirtti.

Muhammed, "Şu anda 'A-29 Süper Tucano' savaş uçaklarının tamamı teslim alındı. Bugün 12 uçak kuzeydoğuya konuşlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Uçakların terörle mücadelede yardımcı olacağını anlatan Muhammed, "Son zamanlarda teröristlere karşı kaydettiğimiz başarıların çoğu Süper Tucano'nun satın alınmasından kaynaklanıyor." dedi.

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Mart 2020'de verilebileceği açıklanan uçakların teslimi 2021'e ertelenmiş, ilk etapta 6 uçak temmuzda teslim edilmişti.

Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolar ödeme yaptığı, anlaşma kapsamında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin planlandığı bildirilmişti.

"A-29 Süper Tucano" saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'nın ABD'den aldığı 12 savaş uçağından 6'sı daha teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'nın ABD'den aldığı 12 savaş uçağından 6'sı daha teslim edildi - Son Dakika
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