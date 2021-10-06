Üye Girişi
Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun - Son Dakika

Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun

06.10.2021 14:18

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde müşterilerinin ayağına kadar giden ilk seyyar yağ satıcısı, oldukça rağbet görüyor.

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde müşterilerinin ayağına kadar giden ilk seyyar yağ satıcısı, oldukça rağbet görüyor.

Terör örgütü Boko Haram saldırılarından kaçarak Borno eyaletinden 457 kilometre uzaklıktaki Bauchi'ye yerleşen 24 yaşındaki Nijeryalı Abubakar Hasan, hayata tutunmak ve evine ekmek götürebilmek için seyyar yağ satıcılığı yapıyor.

Hasan, her sabah ve ikindi vakitlerinde el arabasıyla mahalleler arasında ev ev gezerek bölge sakinlerinin yağ ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaklaşık 2 yıldır Bauchi'de yağ satan Hasan, bu mesleğe nasıl başladığını ve müşterilerinin tepkisini AA muhabirine anlattı.

"İnsanlar başlarda ayağına kadar yağ satıcısı gelmesi fikrine alışmadıkları için ilginç buluyorlardı"

Hasan, 2018'de Boko Haram saldırılarında ailesini kaybettikten sonra kendi can güvenliği için bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını, daha sonra Bauchi'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.

Bu bölgeye geldiğinde ise işe nereden başlayacağını bilemediğini anlatan Hasan, "İlk önce pazarda yük taşıma işine girdim ancak o iş çok zor. Bu nedenle kısa sürede kazandığım parayla terzilik yapmak istedim ama param dikiş makinesi almaya yetmedi." dedi.

Hasan, elindeki parayla uzun süre ne yapabileceğini araştırdığını, sonrasında ise sıvı yağ satmaya karar verdiğini anlattı.

Seyyar şekilde yağ satma konusunda başlarda emin olamadığını ancak denemek istediğini dile getiren Hasan, "İnsanlar başlarda ayağına kadar yağ satıcısı gelmesi fikrine alışmadıkları için ilginç buluyorlardı. O yüzden mahalleye girdiğimde 'Yağcı geldi' diye bağırdığımda insanlar sadece meraktan beni izlemeye geliyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Aldığım ilk 25 litrelik sıvı yağı 3 haftada satabildim"

Hasan, bölge insanları bu işe alışkın olmadığı için başlangıç olarak aldığı 25 litrelik sıvı yağı 3 haftada satabildiğini belirterek "Yağları, bir, yarım ve çeyrek litre gibi azar azar sattığım için bitmesi çok uzun sürdü. Bir de insanlar tabii duruma da alışık değillerdi." diye konuştu.

Zaman içinde bazı insanların ayçiçek yağı yerine kırmızı palmiye yağı tercih ettiklerini anladığında bu yağı da satmaya başladığını belirten Hasan, ilk başlarda kendisiyle alay eden insanların şimdi müşterileri olduğunu söyledi.

Hasan, gittiği belli mahalleler olduğunu, buradaki insanlara yağları daha ucuza sattığını ifade ederek böylece onların pazara gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

Genellikle sabah ve ikindiden sonra yağ satmaya çıktığını anlatan Hasan, "Sabah erkenden çıktığımda kahvaltı veya öğle yemeği için yağ alıyorlar, ikindiden sonra çıktığımda ise akşam yemeği hazırlamak için alıyorlar." ifadesini kullandı.

Hayali, ileride dükkan açmak

Hasan, 2 yıldır yaptığı işten çok memnun olduğunu ve bu iş sayesinde okuluna devam etme fırsatı bulduğunu ifade ederek "Bu işle okul masraflarımı karşılıyorum ve bu aralıkta da evlenmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Hayalinin ileride dükkan açarak yağ satmak olduğunu dile getiren Hasan, "Her mahallede yağ dükkanım olsun çünkü ben bu işin çok faydasını gördüm. Tabii okuluma da devam etmek istiyorum. Üniversitede ticaret okumak istiyorum, eğitime devam etme isteğimin yanı sıra yine de büyük bir yağ dükkanım olmasını arzu ediyorum." dedi.

Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun
Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun
Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun
Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun

Boko Haram, Nijerya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim 14:03 Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi 13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi
Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu 13:48 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu 13:36 World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak 13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var 12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Son Dakika Haberleri
14:17 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
14:02 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar
13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi
13:49 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski
13:49 İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir
13:47 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu
13:34 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu rüzgarı! Uğurcan Çakır yerinden kıpırdayamadı
13:29 Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak
4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi         
14:17
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi         
14:06
Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar         
14:03
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
82 yaşında doğadan topladığı ürünleri kayıklara yükleyip her gün denizde satış yapıyor 82 yaşında doğadan topladığı ürünleri kayıklara yükleyip her gün denizde satış yapıyor         
13:39
Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak         
13:30
"Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi         
12:58
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 14:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'nın ilk seyyar yağ satıcısı müşterilerin ilgisinden memnun - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement