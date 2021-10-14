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Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar - Son Dakika

Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar

14.10.2021 13:05
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar

Nişantaşı'nda motosikletle kuyumcuya gelen kask ve eldiven kullanan silahlı 2 gaspçı, tabanca doğrultarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Nişantaşı'nda motosikletle kuyumcuya gelen kask ve eldiven kullanan silahlı 2 gaspçı, tabanca doğrultarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis soygundan sonra motosikletle kaçan gaspçıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kask ve eldiven kullanan silahlı 2 gaspçı, sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya geldi. İçeriye giren gaspçılar, tabancayı çalışana doğrultarak tezgahtaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Gaspçılar ardından kuyumcudan çıkarak geldikleri motosikletle hızla kayıplara karıştı.

"İMDAT POLİS, SOYULDUK"

Soygunun ardından koşarak dışarıya çıkan kuyumcu çalışanı, "İmdat polis, soyulduk" diyerek bağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede çalışma yapmaya başladı. Kuyumcunun ve çevredeki işyerlerinin kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şahısların eşkallerini ve kimliklerini tespit etmek için inceleme yaptı.

POLİS GASPÇILARIN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri ise kuyumcuda parmak izi incelemesi ve fotoğraflama yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gaspçıların yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yaşananları anlatan bir görgü tanığı, "Çocuk zaten bağırmaya başladı. Zaten gittiğimde bembeyazdı çocuk titriyordu. Soyulduk diye bağırdı sonra patronunu aradı zaten. Nişantaşı'nda caddede böyle bir saatte olmayacak bir şey yani. Ama muhtemelen gelip önceden bir araştırma yapmışlardır. Çünkü direkt tektaşlara yönelmişler. Reyondan almışlar büyük ihtimalle veya kapıdan müşteri gibi girip bakmak istedi sonra silah çıkarttı herhalde" ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız - Onur Dursun/İHA)

Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar
Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar

Nişantaşı, Şişli, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişantaşı'nda kuyumcuda silahlı soygun: 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar - Son Dakika
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