'Nitro' ile aramada kaçak 391 cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile piyasada tanesi 22 bin liraya kadar satılan telefonların da olduğu 391 gümrük kaçağı cep telefonu, 68 bin 320 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde takibe aldığı bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Nitro' ile arama yapıldı. Aracın kasasında bulunan kutularda 68 bin 320 adet sentetik hap, 110 adet Iphone 13 pro model cep telefonu ve 281 adet Xiaomi marka cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan L.B. ve N.B. gözaltına alındı. L.B. ve N.B.'nin, 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçları kapsamında adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.