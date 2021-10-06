Nizip Belediyesi, EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı - Son Dakika

Nizip Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde Gaziantep'te açılışı gerçekleştirilen "EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"nda yer aldı.

Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 6-9 Ekim'de düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı kapılarını açtı. Fuarda yer alan Nizip Belediyesi, yapmış olduğu projelerin sunumu ile birlikte ilçenin turizm potansiyelini, doğal, kültürel, tarihi ve yöresel değerlerini tanıtma amacıyla stant açtı.

Nizip Belediyesinin stantını gezen Gaziantep Valisi Davut Gül ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, çalışmalarla ilgili belediye yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Gül, "Nizip Belediyesi açmış olduğu stantla hem hizmetlerini anlatmış hem de ilçedeki ürünlerinin tanıtımına katkı sunmuştur bu sebeple Belediye Başkanımız Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ise "Nizip üretimiyle örnek olan bir ilçe. Bu sebeple belediyemiz tarafından açılan stantı ziyaret edip yapılan çalışmaları yerinde görmek istedim, gayet güzel bir çalışma olmuş emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Zeugma ile sabun, zeytin, nane gibi ilçede üretilen ürünlerin tanıtımı yapılan stantı ziyaret edenlere Nizip sabunu hediye edildi.