Nizip Kaymakamı Şahin yeni görev yerine uğurlandı - Son Dakika

Törene, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı , İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve vatandaşlar katıldı.

Şahin, herkesten helallik isteyerek kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde Kaymakam Şahin'i mesai arkadaşları, Kaymakamlık çalışanları ile vatandaşlar uğurladı.

İstanbul 'un Sultanbeyli ilçesine atanan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin , yeni görev yerine törenle uğurlandı.

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