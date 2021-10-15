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Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği - Son Dakika

Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği

15.10.2021 13:54
Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği

Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Fehmi Bildirici ve Faruk Bozar tarafından yaptırılacak olan okul ve yatılı Kuran kursunun protokolü imzalandı.

Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Fehmi Bildirici ve Faruk Bozar tarafından yaptırılacak olan okul ve yatılı Kuran kursunun protokolü imzalandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, belediyedeki imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlere ve iki yatırıma öncülük eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hayırseverlere teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin de bağışçılara teşekkür ederek, her iki binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da eğitimin önemine değinerek, "Buralardan yetişecek olan evlatlarımızın duası, kıymetli bağışçılarımıza hem bu dünyada, hem de ahirette hayırlar getirecektir inşallah. Ben ilçem adına iki önemli yatırıma destek veren değerli iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Kılıçparlar, Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar ve İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'nin de hazır bulunduğu tören protokollerin imzalanması ile son buldu.

Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği

Kuran-ı Kerim, Hisarcık, Nizip, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nizip'te hayırseverlerden okul ve kuran kursu desteği - Son Dakika
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