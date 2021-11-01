NNYÜ Rektörü Kerim Güney, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde yer aldı - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney'in, Stanford Üniversitesi'nce hazırlanan "dünyanın en etkili bilim insanları" listesine girdiği bildirildi.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği "dünyanın en etkili bilim insanları"nın sıralandığı son liste, Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Dünyadaki önemli bilim insanlarının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü.

Listede akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası bilimsel ölçütler kullanıldı.

Bu ölçütler kullanılarak dünyanın en etkili bilim insanları, kariyer boyu etki ve yıllık etki kategoride belirlendi.

Belirlenen her iki listede de Rektör Prof. Dr. Kerim Güney'in ismi yer aldı.