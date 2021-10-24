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Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

24.10.2021 01:59

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybettiANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç doktorun annesi Yasemin Şen, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti

Şehir Hastanesi, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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