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Norveç Başbakanı COP26'da hedefe ulaşılacağından umutlu - Son Dakika

Norveç Başbakanı COP26'da hedefe ulaşılacağından umutlu

02.11.2021 00:33
Norveç Başbakanı COP26'da hedefe ulaşılacağından umutlu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu, aksi halde "alternatifinin çok kötü" olacağını söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu, aksi halde "alternatifinin çok kötü" olacağını söyledi.

Jonas Gahr Stoere, COP26, AA muhabirine, "Sanırım ne gerektiğini biliyoruz. Emisyonları azaltmak için sürekli taahhüt gerekiyor." dedi.

Metan gazı salınımı azaltmak, ormanları korumak, gelişmekte olan ülkelere fon sağlamak için irade gerektiğini kaydeden Stoere, ülkesinin emisyonu azaltma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Stoere, tüm bu iklim hedeflerine ulaşmanın mümkün olduğunu savunarak, "Bu konferansa irade ve azimle geldik. Çünkü alternatifi çok kötü." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Norveç, dünyada petrol üretiminde 13, doğal gaz üretiminde de 8. sırada yer alıyor. Kuzey Kutbu bölgesinde çevre kirliliğine neden olan ve dünyada büyük bir karbon ayak izi bırakan Norveç, hidrokarbon gelirlerinin çoğunu varlık fonunda tutuyor.

200 ülkeden yaklaşık 25 bin delegenin katıldığı COP26'da, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor. 2 hafta sürecek müzakereler neticesinde alınacak kararlar bağlayıcı olacak.

Mevcut durumda küresel sıcaklıkların 2,7 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç Başbakanı COP26'da hedefe ulaşılacağından umutlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveç Başbakanı COP26'da hedefe ulaşılacağından umutlu - Son Dakika
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