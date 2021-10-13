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NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı

13.10.2021 10:36
NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı

Nizip Ticaret Odası (NTO) ile Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Nizip Ticaret Odası (NTO) ile Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen törende konuşan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yurtdışındaki işbirliği ile ilçenin ihracatını arttırmak için kardeş oda protokollerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

2012 yılında başlatılan kardeş oda protokolü çalışmalarını davam ettirdiklerini belirten NTO Başkanı Özyurt şunları kaydetti.

"Bizler bugün Nizip Ticaret Odası ve Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek amacıyla Kardeş Oda protokolü imzaladık. Böylece bölgelerimiz adına koordinasyon ve işbirliği anlamında her iki odaya fayda sağlamayı da planlıyoruz. Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası ile işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetler ve projeler hazırlamak adına kuracağımız bu bağın bölgelerimize katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Böylece 'Ortak Akılla Çalışmak' anlayışıyla işbirliği yaptığımız faaliyetler ve projelerin hem kısa hem de uzun vadede etkilerini göstereceğine inancımız sonsuzdur. Ben Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası ile kardeş oda olmamıza olanak sağlayan Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Hüseyin İsa'ya teşekkür eder, Kardeş Oda protokolünün her iki oda için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa ise Nizip Ticaret Odası'nı Çobanbey'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çobanbey hakkında bilgi veren İsa, "İki Oda arasındaki birlikteliğin ve ticaretin güçlenmesi, işbirliğinin arttırılması ve geliştirilmesinin her iki taraf adına olumlu sonuçlar doğuracaktır. Protokol kapsamında ilk somut adım olarak insani yaşam standardının yükselmesine yönelik çalışma yürütülmeyi planlıyoruz. Kardeş Oda protokolümüzün her iki oda için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Protokol törenine NTO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yaprak, NTO Meclis Katip üyesi Ali Kaya, NTO Meclis Üyeleri Coşkun Güzel ve Selahattin Marangoz katıldı.

NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı
NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı
NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı

Mehmet Özyurt, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NTO ile Çobanbey Sanayi Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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