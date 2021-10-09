NUMAN KURTULMUŞ İLİM YAYMA CEMİYETİ'NİN 63. OLAĞAN GENEL KURULU'NA KATILDI - Son Dakika

İLİM Yayma Cemiyeti'nin 63. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Joe Biden'in Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir tehdittir şeklinde mektup yazdığını hatırlattı. Kurtulmuş bu mektupla ilgili, Esefle karşıladığımızı, kınadığımızı buradan açıklıkla ifade etmek istiyorum dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. Olağan Genel Kurulu Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turhan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve davetliler katıldı.

TÜRKİYE HER ALANDA GÜÇLÜ VE BÜYÜK OLSUN

Burada konuşan Numan Kurtulmuş, Nedir bu, yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak. Türkiye her alanda güçlü ve büyük olsun. Ekonomisiyle, siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle, eğitimiyle, sağlığıyla, teknolojisiyle, her alanda güçlü olsun. Türkiye el aleme avuç açan bir ülke değil. Kendi ayakları üstünde duran ve dünyaya etkili bir şekilde yönelen bir ülke olsun dedi.

TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNAYACAKTIR

Kurtulmuş, Osmanlı ve Selçuklu'nun mirasına oturmuş bir milletin mensupları olarak bir de küresel ölçekte bir sorumluluk vardır. O sorumluluğumuz, o hedefimiz de yeni adil, hakkaniyetli bir dünya sistemi kurulması için mücadele etmektir. Dünya 5'ten büyüktür çıkışının arkasındaki temel budur. Bütün insanlığa karşı 7 buçuk milyar insana karşı onların haklarını savunmak için mücadele etme anlayışıdır. Bu anlamda inşallah belki bizler görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesiller, hem de çok yakın bir gelecekte dünyada küresel ve finansal ölçekte yeni bir sistemin kurulduğunu, yeni bir mimarinin inşa edildiğini görecekler ve Allah'ın izniyle yeni bir küresel, siyasal ve finansal mimarinin inşasında Türkiye öncü rol oynayacaktır. Bunu hoşumuza gitsin diye değil, gelmekte olanı ifade etmek için söylüyorum şeklinde konuştu.

BİDEN'E TEPKİ GÖSTERDİ

Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Joe Biden'in Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir tehdittir şeklinde mektup yazdığını hatırlattı. Kurtulmuş bu mektupla ilgili, Esefle karşıladığımızı, kınadığımızı buradan açıklıkla ifade etmek istiyorum. Sayın Biden'e şunu söylemek isterim. Eğer Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine diz çöktürmek için verdiği bu mücadele olmasaydı bugün terör örgütlerinin çoğu sadece Türkiye'nin içinde değil hem Suriye'de hem Irak'ta hem de diğer bölge ülkelerinde cirit atmaya devam edecekler. Sizin batılıların da menfaatlerine zarar verecek küresel eylemlerine devam edeceklerdir ifadelerini kullandı.