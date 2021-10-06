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Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika

Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi

06.10.2021 19:22
Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi.

TÜRSAB, turizm sektörünün durumunu, geleceğini ve çözüm bekleyen sorunlarını anlatmak üzere siyasi parti temsilcileriyle toplantılara başladı. TÜRSAB, toplantılarda turizmde seyahat acentalarının önemini ve rolünü, turizm ekonomisinin en önemli paydaşı olarak önümüzdeki dönem ile ilgili olası gelişmeleri aktaracak, özellikle seyahat acentalarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini tüm siyasi parti genel başkanları ve TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı'na sunacak. TGA'nın yapısı ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler; 2634 sayılı Kanunda yer alan ve seyahat acentalarını ilgilendiren hükümler ile ilgili itiraz ve beklentilerinin yer aldığı sunumları TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya yapacak. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Anadol ve Hukuk Başdanışmanı avukat İlker Ünsever'den oluşan heyet, toplantı talebine ilk randevu veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bugün bir araya geldi. Toplantıda, pandemi sebebiyle var olma mücadelesi veren ve 2022 sezonuna büyük ümitlerle hazırlanan seyahat acentalarının beklentileri iletilirken yeni yasama döneminde mevzuat değişikliği konusunda destekleri talep edildi.


- İstanbul
Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi
Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi
Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi
Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi

Hizb-i İslami Partisi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş TÜRSAB heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika


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