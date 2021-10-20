Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile yaklaşık dört yıldır restorasyon çalışmaları süren Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile yaklaşık dört yıldır restorasyon çalışmaları süren Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında 2017 yılında başlayan restorasyon ve çevre düzenlemesi devam eden Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulunan Korkmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.??????? Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar Mahallesi'nde bulunan cami ve türbe tamamlandığında, otoparkı, çarşı, kafetarya, kesimhane, piknik alanları ve yürüyüş yolları, dinlenme ve seyir terası bulunacak.

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