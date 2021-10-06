Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisinde öğrencilerin projelerini inceledi.

Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu'nda TÜBİTAK Desteği ile Hazırlanan "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" etkinliği açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Korkmaz'ın yanı sıra Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuarı gezerek öğrencilerin projelerini inceleyen Kaymakam Korkmaz, danışman öğretmenlerden de bilgi aldı.

Korkmaz, bilime, sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını söyleyerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yapmış olduğu birbirinden değerli projeler bizlere gelecek için umut verdi. Bu tip faaliyetler, öğrencilerde özgüveni geliştirirken bilimsel gelişmenin de temelini oluşturmaktadır. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.