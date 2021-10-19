Nurdağı'nda Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Nurdağı'nda Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Göğebakan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Göğebakan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, muhtarların gününü kutladı. Törene, Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

Son Dakika

Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı

Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?

Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış

Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL

İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi

Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı