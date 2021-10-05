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Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı

05.10.2021 14:06
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı, System.String[]

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda, 96. kampanya dönemi kapsamında şeker pancarı alımına başlandı.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda, 96. kampanya dönemi kapsamında şeker pancarı alımına başlandı.

Türkiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı olarak 1926 yılında üretime başlayan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda, alım kampanyası dolayısıyla tören yapıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, fabrikanın bahçesinde düzenlenen programda, işletmenin, yıllardır yaptığı üretimle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Fabrikanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana birkaç kuşağın ekmek kapısı olduğunu söyleyen Kocabıyık, "Fabrikamızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş destanından ilham alan köklü geçmişiyle gelecekte de hem şehrimizin hem de bölgemizin önemli kuruluşlarından birisi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise fabrikanın Uşak'ın müteşebbis ruhunu yansıttığını, Türkiye sanayisinin oluşmasında rehberlik ve önderlik ettiğini ifade etti.

Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi de 2021-2022 üretim döneminde 6 milyon 850 bin ton pancar işlenmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

İşlenen pancarlardan 929 bin ton şeker, yan ürün olarak 300 bin ton melas ve 2 milyon ton da yaş pancar posası elde edileceğini vurgulayan Tanrıverdi, "Salgın döneminde, birçok sektör gibi şeker sektörü de olumsuz etkilendi. Tüm bu olumsuzlukların üstesinden başarıyla çıkan Türkşeker, tüm fabrikalarında yatırımlarını zamanında tamamlamış, revizyonlarını yapmış ve yeni üretim dönemine hazır hale gelmiştir. Şirketimiz için bu yıl içinde önemli bir gelişme daha yaşanmış ve 2000 yılından beri özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkşeker, 29 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmıştır." diye konuştu.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız ise 901 çiftçiyle 168 bin ton üretim sözleşmesi imzalandığını, 21 bin 600 dekar alanda üretimin gerçekleştiğini belirtti.

Çiftçilere, pancar bedelinin yaklaşık yüzde 22'sine tekabül eden 11 milyon lira avans ödemesi yapıldığını hatırlatan Zararsız, "Fabrikamızda pancar işlemesine 8 Ekim 2021 tarihinde başlanacak, 24 saat 3 vardiyada ortalama 1800 ton pancar işlenecek ve kampanyamız 64 gün sürecek. Bu kampanya döneminde 115 bin ton pancar işlenerek, 15 bin ton kristal şeker, yem maya sanayisinde kullanılan 5 bin ton melas, yine yan ürünümüz olan 32 bin ton yaş pancar posası üretimi hedeflenmektedir."

Programda, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Şeker İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan da konuşma yaptı.

Üreticilere hediyeleri verildikten sonra protokol üyelerince kurdele kesildi.

Tesise ilk pancar alımının işlemleri de Uşak Valisi Funda Kocabıyık tarafından gerçekleştirildi.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı

Funda Kocabıyık, Nuri Şeker, Türkiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 96. pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika
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