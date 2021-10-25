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NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI - Son Dakika

NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI

25.10.2021 12:34

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, taraflardan birine ait hafif ticari araç yakıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, taraflardan birine ait hafif ticari araç yakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Taraflardan F.S.'ye ait plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç da yakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Araç, çekici ile götürülürken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI
NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI
NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI
NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI
NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI

Tragger, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA ARAÇ YAKILDI - Son Dakika
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