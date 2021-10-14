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Obezite Kovid-19 için "risk faktörü" oluşturuyor - Son Dakika

Obezite Kovid-19 için "risk faktörü" oluşturuyor

14.10.2021 09:32

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, obezitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ciddi bir risk faktörü olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, obezitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ciddi bir risk faktörü olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine obezitenin tüm dünyada artmaya ve sağlık sorunları oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Obez kişilerde diyabet ve hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın sıkça görüldüğünü anlatan Üstündağ, obezitenin bağışıklık sistemini (immün sistem) olumsuz etkilediğini vurguladı.

Üstündağ, obezitenin yaygın olmasından dolayı halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Özellikle hastalık derecesinde kabul ettiğimiz morbid (aşırı ve hastalıklı şişmanlık) obezlerde tehlike çok daha büyük. Obezite, Kovid-19 için ve Kovid-19'un olumsuz sonuçları için bir risk faktörü." dedi.

Üstündağ, obez kişilerin bağışıklık sistemlerinin virüs ve bakterilerle mücadeleyi sağlıklı şekilde yapamadığını ifade etti.

Kovid-19'a yakalanan obez kişilerin hastalığı ağır geçirme riskinin yüksek olduğuna dikkati çeken Üstündağ şunları kaydetti:

"İmmün sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını, virüslerle, bakterilerle ve dıştan gelen patojenlerle mücadelesini tam manasıyla yerine getirmesini engelliyor. Dolayısıyla özellikle morbid obez dediğimiz kişilerde enfeksiyonlara açık olmanın yanında diyabet, hipertansiyon ve kansere yatkınlık söz konusu oluyor.

Obezite tek başına böbrek yetmezliği geliştirebiliyor, bu anlamda da bütün olumsuz sonuçlar gibi Kovid-19 enfeksiyonuna yatkınlık ve Kovid 19 hastalığının daha ağır geçirilmesiyle sonuçların daha olumsuz gerçekleşmesi ihtimali artıyor."

Prof. Dr. Üstündağ, sağlıklı ve hareketli yaşam tarzıyla obezitenin önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Karbonhidratlı gıdaların az tüketilmesi ve ambalajlı gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulunan Üstündağ, günde 30-40 dakikalık tempolu yürüyüşün yaşam biçimi haline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Obezite Kovid-19 için risk faktörü oluşturuyor
Obezite Kovid-19 için risk faktörü oluşturuyor
Obezite Kovid-19 için risk faktörü oluşturuyor
Obezite Kovid-19 için risk faktörü oluşturuyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Hipertansiyon, Obezite, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Obezite Kovid-19 için 'risk faktörü' oluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Obezite Kovid-19 için "risk faktörü" oluşturuyor - Son Dakika
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