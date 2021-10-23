Ocakta mermer blokların arasına sıkışan işçi oldu - Son Dakika

Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesindeki bir mermer ocağında çalışan İlyas Köken, dün saat 16.00 sıralarında mermer kesimi sırasında iki bloğun arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, İlyas Köken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı