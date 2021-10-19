Ödemiş'te bir kişi durakta ölü bulundu - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde durakta bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Nuri Bilgen (66) ilçeden Kızılcaavlu Mahallesi'ne gitmek için Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi yolu üzerindeki durakta beklemeye başladı.
Bir süre sonra Bilgen'in hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede Bilgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bilgen'in cenazesi ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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