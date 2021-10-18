Son dakika... Ödemiş'te bir otomobil ile iki motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobil ile plakasız iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Burcu H'nin yönetimindeki 35 Z 2514 plakalı otomobil, Zile Sokak'tan Kurtuluş Caddesi'ne çıkmak isterken, yan yana hızlı giden plakasız 2 motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Ferhat Y, yaralandı. Kazanın ardından motosikletlerin sürücüleri, motosikletleri bırakıp kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ferhat Y, ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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