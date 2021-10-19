Ödemiş'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bahçesinde geri manevra yapmak isterken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Kaymakçı Mahallesi'nde ikamet eden Adil Çatalgöl (83), Eselli mevkisindeki bahçesinde geri manevra yapmak isterken devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.
Çatalgöl'ün kaza yaptığını gören komşuları durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Traktör altından çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çatalgöl, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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