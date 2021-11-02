Ödemiş'te gönüllülerle Arama Kurtarma Ekibi kurulacak - Son Dakika

Afetlere karşı daha dirençli, acil durumlara karşı daha hazır bir kent için çalışan Ödemiş Belediyesi, gönüllülerin katılımıyla kurulacak Ödemiş Arama Kurtarma Ekibi'ne destek verecek. Her yaştan vatandaşlara temel afet bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği gönüllülük esaslı çalışma için eğitimler düzenlenecek.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Ödemiş Belediyesi olarak eğitim ve donanım çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

Başkan Eriş, "Kentimiz İzmir ve ilçemiz Ödemiş birinci deprem bölgesinde. Çevremizde de aktif faylar bulunuyor. Ödemiş'te aktif fay olmasa bile deprem kuşağında olduğumuzu biliyoruz. Geçmişte Torbalı merkezli depremler, yine ilk başkanlık dönemimde Ödemiş merkezli 11 deprem kaydedilmişti. Bunun dışında bu yıl çok daha fazla sayıda afet yaşadık ülke olarak. Ödemiş'te bir günde beş yangını yaşadık. Depremden de etkilendik. Depreme göre bina yapma gerekir bunu biliyoruz. Depremin etkisi yüzde 20 ise binaların etkisi yüzde 80 yıkımlar anlamında. Yangın var, sel var. Bozdağ'da geçen yıl yaşadık, Tırmanış kazası oldu. Bir yandan ülkemizin deprem gerçeği, diğer yandan iklim krizinin etkisiyle yaşanan doğal afetler. Tüm bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Elbette bu anlamda görevli kurumlarımızla koordinasyon ve uyum içinde.

Bu alanda gönüllülük esasıyla alacağımız eğitimi hayatta uyguladığımız ölçüde başarılı olabiliriz. Bunu sağlarsak hem kendimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz için faydalı oluruz. Belki bir can kurtarma, belki bir afetin büyümesini önleme yönünde. Yaşanan afetler sonrası yardıma koştuğumuz bölgelerde gördüğümüz gönüllü kurtarma ekipleri bize de örnek oldu. Cem Aydın kardeşimiz de bu konuda aldığı eğitimle bilgisi olan, sahada tecrübe kazanmış bir arkadaşımız. Bu anlamda ilçemizde gönüllülerle oluşturulacak Ödemiş Arama Kurtarma ekibinin öncelikle o bilgilerle donanması gerekiyor. Buna ben de dahil olmak üzere. O bilgileri uygulamak için araç-gereç ve donanım da gerekecek tabi. Biz de bu konuda yardımcı olacağız.

"Her an hazırlıklı olmak gerekiyor"

Ödemiş'te de bu gönüllülük esaslı çalışmalara katılmak isteyecek ve çalışmalara destek verecek çok arkadaşımızın olduğuna inanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemizin bu alanda çalışmaları var. Kentimizde yaşayabileceğimiz sel ve yangın gibi felaketlerin yanı sıra geçen yıl 30 Ekim'de yaşadığımız deprem gibi büyük acılar da olabiliyor. O günlerde herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı.

Böyle durumlar için bilgi ile donanmak, o bilgileri uygulayacak donanımı sağlamak üzere Ödemiş Belediyesi olarak Cem kardeşimizin engin bilgileriyle kurulacak gönüllü Ödemiş Arama Kurtarma Ekibi'ne destek sunacağız. Bugün 1 Kasım bu anlamda bir milat olacak. Geleceğe hazırlanmak adına. Cem kardeşimize gönüllüğü için, bizleri harekete geçirdiği için teşekkür ediyorum. Umarız hiç bu bilgi ve donanımları kullanmamız hiç gerekmez ama her an hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.

"Herkesin yapabileceği afet sırasında ve sonrasında yapabileceği bir şeyler vardır"

Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında da görev alan afet ve acil durum yönetimi uzmanı Cem Aydın, "Afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yaşanacak süreçle ilgili insanları bilinçlendirmek gerekiyor. Özellikle bu gönüllük esasıyla olduğundan genç yaşlı herkesin desteğine ihtiyacımız var. Afet sırasında bir şişe su getirilmesi bile çok önemli. 'Ben yapamam' diyerek kimse çekinmemeli. Herkesin yapabileceği afet sırasında ve sonrasında yapabileceği bir şeyler vardır. Bu bilinçlenmeyi okullarımızdan yani erken yaşlardan itibaren sağlayabilirsek sadece afet sonrası için değil afet öncesi için de büyük bir tecrübe yakalamış oluruz. Bir canlıyı kurtarabiliyorsak bizim için ne mutlu. Bu anlamda gönüllülerimizi bekliyoruz.

Eğitim süreci ilk yardım eğitimiyle başlayacak

Eğitim süreciyle ilgili gerekli duyurular da yapılacaktır. İlk yardım eğitimi ile başlayacak bu süreçte yine AFAD ve İzmir İtfaiyesi'nin eğitimleriyle her yaştan hemşehrimizi bilgilendirmek ve tecrübe kazandırmak istiyoruz. Bu alandaki duyarlılığı ve destekleri için Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'e teşekkür ediyorum" dedi.