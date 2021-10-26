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Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

26.10.2021 09:19
Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi'nde, Ali Türkekul (22) yönetimindeki 42 K5874 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 AJ 8614 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Ali Türkekul, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası yaya olarak bölgeden uzaklaşan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Hürriyet, Otomobil, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödemiş'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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