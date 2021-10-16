Ödemiş'te minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü A.K. ve 14 yaşındaki A.Y.K hafif yaralanırken B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç Eylül Mahallesi Ordu Caddesinde A.K'nin kullandığı 35 KDV 60 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

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