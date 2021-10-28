Ödemiş'te projesine destek alan eski hükümlü hayvancılığa başladı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, projesine destek alan eski hükümlü, büyükbaş hayvan yetiştirmeye başladı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Denetim Serbestlik Müdürlüğü suça sürüklenen kişilerin toplumla bütünleşme sürecini hızlandırmak adına "Girişimcilik Projesi"ni sürdürüyor.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR Torbalı Müdürlüğü ve Ödemiş Ticaret Borsası paydaşlığında yürütülen proje kapsamında eski hükümlü S.D, hazırladığı projenin kabulü ile büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine kendi işletmesini kurdu.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürü Timuçin Göç ve Proje Koordinatörü Psikolog Sinem Akçadağ, S.D'nin işletmesini ziyaret etti.

İşletmeyi gezen heyet, işletmenin sürdürülebilirliğine dair görüştü.

Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca, 2018 yılından bu yana 6 projeye hibe desteği sağlandığını belirterek, "Yeni dönem başvurularında da eğitimlerini tamamlayan yükümlüler ile proje sunumları yapılacak. Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda eski hükümlülere yeni istihdam alanları açılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürü Timuçin Göç ise eski hükümlülerin kendi işletmelerinin sahibi olmalarının tekrarlı suç durumunu önlemede büyük önem arz ettiğini kaydetti.