Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Olay, Geçit mahallesinde bugün saat 13. 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Reyhan Sönmez'e ait evin bahçesinde bulunan odunlukta yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Erzincan 'da bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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