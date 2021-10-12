Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinilen ziyarette, Başkan Kurt Ömer Ulu'ya Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan "Odunpazarı'nda Kırsal Yaşam" adlı kitabı hediye etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz aylarda Odunpazarı Kaymakamlığı görevine atanan Ömer Ulu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Ulu bir süre sohbet eden Başkan Kurt, Ulu'ya Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Odunpazarı'nda Kırsal Yaşam" adlı kitabı hediye etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ulu,Başkan Kurt'a Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin güvenli ve huzurlu bir Eskişehir için gereken desteği sağlayacağını da dile getirdi.