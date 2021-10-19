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OECD'den demografik değişim nedeniyle "2060 yılı" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

OECD'den demografik değişim nedeniyle "2060 yılı" uyarısı Açıklaması

19.10.2021 14:38
OECD'den demografik değişim nedeniyle

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin, nüfus yaşlandıkça daha düşük ekonomik büyümenin yanı sıra emeklilik ve sağlık hizmetleri kaynaklı artan maliyetlerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin, nüfus yaşlandıkça daha düşük ekonomik büyümenin yanı sıra emeklilik ve sağlık hizmetleri kaynaklı artan maliyetlerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

OECD'nin uzun vadeli ekonomik projeksiyonlar ve mali zorluklara ilişkin değerlendirmelerini içeren "2060 Mali Görünüm Raporu" yayımlandı.

Gelişmiş ülkelerin uzun vadede ekonomik büyümelerinin yarıya düşmesi konusuna uyum sağlamak zorunda kalacağı belirtilen raporda, dünyanın Kovid-19'un neden olduğu borçlardan çok daha geniş mali sorunlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Raporda, yaşlanan nüfus ve yavaşlayan verimlilik artışlarının OECD'nin 38 üyesi ve G20 ülkeleri arasında şu anda yüzde 3 olan ortalama ekonomik büyümeyi 2060'ta yüzde 1,5'e çekeceği bildirildi.

Kovid-19 krizinde teşviklerle artan kamu borçlarının geri ödeme maliyetlerinin, nüfus yaşlandıkça emeklilik ve sağlık hizmetlerinin finansmanı gibi uzun vadeli eğilimlerin maliyetinin altında kalacağı belirtilen raporda, hükümetlerin bu artan maliyetlerle daha fazla uğraşmak zorunda kalacağı vurgulandı.

OECD raporunda, demografik değişimin neden olduğu maliyetlerin, Kovid-19 borçlarını neredeyse "önemsiz kılacağı" aktarıldı.

Gelişmiş ülkelerde nüfus yaşlandıkça ekonomik büyümenin olumsuz sonuçlarına karşı koymak için iş gücü piyasası ve emeklilik sisteminde reformlara ihtiyaç olduğuna işaret edilen raporda, bunların yapılmaması halinde vergi artışlarının kaçınılmaz olacağı vurgulandı.

Tarihsel olarak düşük faiz oranlarının devam etmesi durumunda çoğu OECD ülkesinin, borçların yanı sıra emeklilik ve sağlık hizmetlerinde ek masrafları karşılayabileceği belirtilen raporda, bu ortamda borç dengesi ve kamu hizmetlerinin devamı için hükümetlerin gelirlerini GSYH'nin yaklaşık yüzde 8'i kadar artırması gerektiği kaydedildi.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, G20 Liderler Zirvesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OECD'den demografik değişim nedeniyle '2060 yılı' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: OECD'den demografik değişim nedeniyle "2060 yılı" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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