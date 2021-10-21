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Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

21.10.2021 12:04
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (34) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (34) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren savcı, Toktaş'ın 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş'ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak' öldüğü bildirildi.YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİBursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, sanığın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ise salonda hazır bulundu.'KENDİMİ CEZALANDIRMAK İÇİN POLİSTE ÖYLE İFADE VERDİM'Duruşmada savunma yapan Cevher Toktaş, kendisini cezalandırmak için oğlunu öldürdüğü yönünde ifade verdiğini belirterek, "22 gün boyunca hastaydı, öksürdü, doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Çocuğumu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINACAKDuruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Adli Tıp, Bursa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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