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Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

05.10.2021 13:59
Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe meydanında meydana gelen kazada; 38 JH 450 plakalı hafif ticari araç ile 38 BCG 931 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan 2 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Hisarcık, Kayseri, Yahyalı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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