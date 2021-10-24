ÖĞRENCİ SERVİSİYLE, OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI - Son Dakika

ÖĞRENCİ SERVİSİYLE, OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI

AKSARAY'da rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan servisle, otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

AKSARAY'da rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan servisle, otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarında Meydana geldi. Rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan Talip Sever (55) yönetimindeki 68 AAJ 046 plakalı minibüs, kavşakta Muhammed Öztürk'ün (24) kullandığı 68 EH 858 otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Muhammed Öztürk, Talip Sever, servisteki hostes Nazile Bayar (18) ile öğrenciler; Ahmet Uygun (13), Muhammed Demir Yaşar (8), Ali Yağız Amaç (7), Yusuf Kaan Sert (6), Eda Eylem Amaç (17), Yusuf Efe Yaşar (6) ve Melih Salih Sert (14) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den korkutan tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi

Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı

G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak

6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira

Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı