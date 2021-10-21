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ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika

ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

21.10.2021 15:36

TEKİRDAĞ'da, yaya önceliğine dikkat çekmek için öğrencilerin de katıldığı 'Trafikte yaya geçidi kullanımı' etkinliği düzenlendi.

TEKİRDAĞ'da, yaya önceliğine dikkat çekmek için öğrencilerin de katıldığı 'Trafikte yaya geçidi kullanımı' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler 'Yayalar kırmızı çizgimiz' sloganıyla düdükler çalarak yaya geçidinden geçti.

Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Trafikte yaya geçidi kullanımı' etkinliği yapıldı. Süleymanpaşa ilçesindeki etkinliğe Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, katıldı. Etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlara bilgilendirme broşürü ile düdük dağıtıldı. Daha sonra katılımcılar ve öğrenciler yaya geçitlerinden 'Yayalar kırmızı çizgimiz' sloganlarıyla düdük çalıp geçerek, yaya önceliğine dikkat çekti.

'KURALLARA HEPİMİZİN UYMASI LAZIM'

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, trafik kurallarının çok uzun uğraşlar sonucunda denemeler ve testler sonucunda tespit edilen kurallar olduğunu belirterek, şunları söyledi

Sürücü de olsak yaya da olsak bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Hepimizin uyması lazım. Ama özellikle sürücü olduğumuz zaman, yayalar çok fazla dikkat etmiyoruz. Biz burada yaptığımız etkinlikle çocuklarımız da burada bize katıldılar. Yayaların trafikte öncelikli olduğunu ifade etmek için böyle bir etkinlik yaptık. Tabii ki her zaman bu kadar yoğun olmuyor. Belki de sürücülerimizin bazıları bundan şikayetçi oluyorlar ama tabii ki her zaman bu kadar yoğun olmaz. Yalnız, sürücülerimiz bunu bilmelidirler ki özellikle şehir içi seyahatlerde, araç kullandıklarında mutlaka ama mutlaka her kaldırımda bir yayanın yola inebileceğini düşünmeleri lazım. Biz bunu söylerken tabii yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçmelerinin önemini ifade ediyoruz. Hem sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor hem de yayalarımızın sadece ve sadece yaya geçitlerini kullanması gerekiyor. Burada iki taraflı düşünmemiz lazım. Biz bazen yaya oluyoruz sürücüye kızıyoruz. Sürücü oluyoruz yayaya kızıyoruz. Bunların ikisini de yapmamamız gerekiyor. Yaya olduğumuz zaman haklarımız ve sorumluluklarımız farklıdır. Sürücü olduğumuz zaman ise haklarımız ve sorumluluklarımız farklıdır. Hangi pozisyondaysak bu hak ve sorumluluklara uygun hareket etmemiz gerekiyor

ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖĞRENCİLER 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK, YAYA ÖNCELİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika
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