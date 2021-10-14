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Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na yurt teşekkürü - Son Dakika

Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na yurt teşekkürü

14.10.2021 11:37
Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na yurt teşekkürü

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi tarafından 2 yıl önce kente kazandırılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, burada kalan öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle hep birlikte pasta kesildi.

Öğrencilerle birlikte pasta kesen Başkan Selvitopu, "Yoğun ilgi gören bu yurdu yaptığımız için çok mutluyuz. Gelecek yıllarda olanaklarımız ölçüsünde yenilerini yapmak için gayret edeceğiz" dedi. Öğrenciler de yüksek standartlara sahip bu yurt için Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki yurtta öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Selvitopu, "Sizler ailelerinizin bize emanetisiniz. Karabağlar Ailesi'nin de konuğusunuz. Öncelikle hepinize hoşgeldiniz diyorum. Burada kaldığınız sürede sizleri aile ortamınızdaymış gibi ağırlamak, rahat ettirmek bizlerin temel görevi. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda, hiç çekinmeden arkadaşlarımıza, yurt yöneticilerimize iletin. Bizler sizin için buradayız. Elimizden gelen yardımı, desteği veririz" diye konuştu.

Pandeminin devam ettiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Hepimizin maske, mesafe ve hijyen koşuluna uymayı sürdürmesi gerekiyor. Biz de yurdumuzda bu koşulları sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar bir aksaklığımız yok" dedi.

Eğitime çok boyutlu destek

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak eğitime özel önem verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İlçemizdeki okulların bakım ve onarımlarını yapmaya, KARBEM dersanemiz aracılığıyla sizin gibi üniversiteli olmak isteyen öğrencilerimizi desteklemeye kadar, olanaklarımız ölçüsünde eğitimin yanında olmaya çalışıyoruz. İlkokula yeni başlayan öğrencilerimize 'Eğitim Kart' dağıtarak, onların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyoruz. Bütün amacımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin geleceğini emanet ettiği gençlere sahip çıkarak, sorumluluğumuzu yerine getirmek. Çünkü hepimizin bu ülkeye, şehit ve gazilerimize vefa borcu var. Bu ülke kolay kurulmadı ve bugünlere kolay gelinmedi. Geleceğin idarecileri olacak sizler ne denli donanımlı, bilgili olursanız, bu ülkeye de o kadar yararınız olur. Yurdumuzu da bu bakış açısıyla yaşama geçirdik. Gelecek yıllarda olanaklarımız ölçüsünde yenilerini yapmak için gayret edeceğiz."

Yoğun ilgi

2 yıl önce açıldığında yaklaşık 170 kişi ağırlayan yurdun bu yıl kısa sürede yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Şimdi 277 öğrencimizi yüksek standartlı bu yurtta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım gelecekte öğrencilerimiz barınma sıkıntısı yaşamaz ve herkes bütçesine göre yer bulma olanağına kavuşur" dedi.

Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin gelişmesi için belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini de söyleyen Başkan Selvitopu, "Karabağlar'da üniversite yerleşkesinin olması, bu yerleşkenin büyümesi, Karabağlar'ın ticari ve günlük sosyal yaşam açısından ra gelişmesi demek. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu konuşmasını "Hepinize başarılar diliyorum. Ailelerinize de sizler gibi gençleri yetiştirdiği için saygılarımı sevgilerimi sunuyorum" diye bitirdi.

Daha sonra söz alan öğrenciler Başkan Selvitopu'na, böyle bir yurdu kente kazandırdığı için için teşekkür ettiler. Ayrıca talep ve önerilerini ilettiler. Başkan Selvitopu bunlardan uygun olanların hemen yerine getirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Buluşmanın sonunda hep birlikte pasta kesildi. Öğrenciler ayrıca Başkan Selvitopu'yla sık sık selfie ve fotoğraf çekildi.

Ziyarette Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş'le kurum yöneticileri de yer aldı.

Yüksek standartlara sahip

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binası yüksek standartlara sahip. 277 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.

Karabağlar Belediyesi belirli zaman dilimlerinde öğrencilere ulaşım hizmeti de sunuyor. Öğrenciler ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek bu yıl ücretlere zam yapılmadı. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 1290 liraya (10 aylık toplam 12900 lira) barınma olanağı sunuluyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Karabağlar Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Karabağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na yurt teşekkürü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilerden Başkan Selvitopu'na yurt teşekkürü - Son Dakika
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