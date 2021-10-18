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Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi - Son Dakika

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

18.10.2021 11:27
Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Karaman'da öğrencilere, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı AFAD'ın simülasyon tırında deprem eğitimi verildi.

Karaman'da öğrencilere, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı AFAD'ın simülasyon tırında deprem eğitimi verildi.

Karaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, İlkokul öğrencilerine deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik eğitim verildi.

Teorik eğitim sonrası ekiplerce AFAD'ın deprem simülasyon tırında 5,5 şiddetindeki deprem canlandırıldı. Tıra bindirilen öğrencilere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı.

Öğrencilerle birlikte tıra binen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı 5,5 büyüklüğündeki bir deprem anını yaşadı.

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü nedeniyle deprem simülasyon tırını Karaman'a getirdiklerini ifade eden Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han, yaptığı açıklamada, "Bugün sizlerle deprem anını yaşayacağız. Depremin nasıl olduğunu hep beraber simülasyon tırımızda göreceğiz. Doğru davranış şekillerini öğreneceğiz. Çök, kapan ve tutun önceden anlattığımızdı. Ama bugün burada canlı bir şekilde yaşayacağız. Ama sonrasında neler yapmalıyız yine sizlerle birlikte öğreneceğiz." dedi.

Deprem simülasyon tırındaki eğitimlerin 1 hafta boyunca kentin farklı noktalarında da yapılacağı belirtildi.

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Türkiye, Karaman, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi - Son Dakika


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