Öğrencilerin huzuru için polis ekipleri harekete geçti - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçları ile okul çevrelerindeki bakkallar, marketler ve internet kafeler denetlendi.

Emirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim ve öğretimini sürdürebilmesi için denetimler arttırıldı. Servis araçları trafik ekipleri tarafından durdurulup denetlenerek kurallara uymayan servis şoförlerine ceza yazıldı. Öte yandan asayiş ekipleri tarafından da okul çevresinde bulunan metruk binalar, marketler, bakkallar, büfeler ve kafelerde sıkı bir denetime tabi tutuldu.

Konuya ilişkin Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis sürücülerin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla ilçemizde okul servis araçları trafik ekiplerimizce rutin bir şekilde denetlenmektedir. Diğer yandan ilçemizde bulunan tüm okullar, üniversite ve öğrenci yurdu etrafı, buralara ulaşım güzergahlarında bulunan metruk binalar, park ve bahçeler asayiş ekiplerimizce kontrol edilmektedir. Öğrencilere tek dal sigara satışı yapılmamasına yönelik okul yakınlarında bulunan bakkal ve marketlerde, okul saatlerinde öğrencileri müşteri olarak kabul eden internet kafe, playstation kafe gibi işyerlerinde hassasiyetle denetimler sürdürülmektedir. Okul giriş- çıkış saatlerinde okul çevrelerinde bulunan ve öğrencileri rahatsız ettikleri değerlendirilen şahıslar ise okul çevresinden uzaklaştırılmaktadır. Yapılan denetim ve kontrollerde kurallara uymayan kişilere adli ve idari cezai işlem uygulamaktadır" denildi. - AFYONKARAHİSAR