Öğrencisinin üvey babası tarafından darbedildi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı (56), öğrencisinin üvey babası B.D. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Afyonkarahisar'daki Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı, okulda öğle arasında güvenliğin uyarısı üzerine öğrencisinin annesi G.D. ile okul içinde görüşürken öğrencinin üvey babası B.D. tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Anne G.D. ile görüşmeye geldiği sırada arkasından gelen üvey baba, Hasırcı'yı yumrukladı Okul güvenliğinin araya girmesiyle olay sonlandırıldı.

Olay üzerine okula ambulans ve polis çağrıldı. Polis ekipleri G.D. adlı kadın ile B.D.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Okula çağrılan ambulans ile hastaneye getirildiğini söyleyen Hasırcı, "Çocuğu ile ilgilenmediğimden dolayıymış, özel ilgi göstermem gerekiyormuş. Ben gerektiği kadar, zaten gerektiğinden fazla ilgi gösterdiğime eminim çocuğuna ama daha fazla ilgi istiyor. Bana mesaj attı, 'Benim çocuğumla daha fazla ilgilemeniz gerekiyor', diye. Ben de 'tamam' dedim. Ama bunun için rapor istedim. Çünkü çocuğunun rahatsız olduğunu söyleyince rapor istedim. Rapor getiremeyince de zaten çocukları öğrencimde de sorun görmedim işin gerçeği. Benim çocuktan bir şikayetim yok yani. Arkadan bana 'Biz şikayet etmeyiz, şöyle yapmayız, böyle yapmayız, biz hakkımızı böyle alırız' gibisinden saldırdı" dedi.33 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Hasırcı, çocuğun sınıfına 1,5 ay önce geldiğini ifade etti. Kendisine saldıran kişiyi ilk kez bugün gördüğünü, çocuğun annesi G.D.'yi de üçüncü kez gördüğünü belirten Hasırcı, "Sene başında bir toplantıya gelmişti hanımefendi tanıştık, bir de çocuğunun rahatsızlık durumunu anlatmaya gelmişti. Bugünkü üçüncü görüşmemizde maalesef, şiddete maruz kaldık" diye konuştu. Hasırcı, kendisine saldıran B.D.'den şikayetçi olduğunu da söyledi.

Emniyete götürülen G.D. ile B.D., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.