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Öğretim üyesi Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Öğretim üyesi Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

08.10.2021 17:11
Öğretim üyesi Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Kemal Ayyıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Aylin Sözer'in oğlu Arda Çapan, kız kardeşi Nilay Sözer ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Ayyıldız, suçsuz olduğunu öne sürerek, cinayeti işlemediğini, kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

Mahkeme Başkanı İsmail Yıldırım, sanık Ayyıldız'ın soruşturmanın yürütüldüğü sırada cezaevinden dilekçe yazarak tüm gerçekleri anlatacağını söylediğini tutanağa yazdırdı.

Mahkeme Başkanı Yıldırım, savcılık makamında tekrar ifade veren sanık Kemal Ayyıldız'ın beyanlarını duruşmada okudu.

Buna göre, olay günü çaldığı kapıyı kimin açtığını bilmediğini söyleyen Ayyıldız, "Başında kapüşon, yüzünde maske vardı. Ayakkabılarımı çıkarmak için eğildiğimde sanırım bir şeyle kafama vurdu. Ben bayılmışım. Kendime geldiğimde Aylin banyoda cansız yatıyordu. Görünce farkına vardım, bağırmaya başladım. Benim ellerim bağlıydı. Bu kişi yerdeki kanları bana temizletti. En ufak hatamda çocuklarımın ve benim kafama sıkacağını söyledi. Aylin'i sürükleyerek yatağa götürttü. Daha sonra tabletten çocuklarımın görüntülerini izlettirdi. Burayı yakmazsan sen ve çocukların ölecek, dedi. Ortamın karanlık ve loş olmasından bu kişiyi görmedim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yıldırım'ın "Bu söylediklerinin hepsini sen ellerin bağlıyken mi yaptın?" şeklinde sorusuna sanık Ayyıldız, "Evet" yanıtını verdi.

"Bu kişi sana öyle bir vuruyor ki, bayılıyorsun. Gözünü bir açıyorsun, ellerin bağlı içeridesin. Ama Adli Tıp raporunda kafa bölgende ufak bir yaralanma olduğundan bahsediyor. Buna ne diyorsun?" şeklinde soru üzerine Ayyıldız, muayene sırasında doktorun kendisine üstün körü baktığını ve bir şey yapmadığını öne sürdü.

Savunmasında ısrarla cinayeti görmediği, dilekçesinde söz ettiği kişinin olayı gerçekleştirdiğini iddia eden sanık, "Bana istediğiniz cezayı verin ama bu suçu ben işlemedim." diyerek ağladı.

Sanık Ayyıldız, "Çocuklarımı koruyabilmek için her şeyi üstlendim. Aileme zarar vermemesi için yanlış ifade verdim. Evet suçtur. Ama kendimi ve Aylin'i koruyamadığım için vicdan azabı çekiyorum. Olur da bir gün katil olmadığım anlaşılırsa ben de çıkıp herkesin yüzüne bakmak istiyorum. Çok büyük oyun oynanıyor. Bana tuzak kuruluyor." iddiasında bulundu.

Maktulün kız kardeşi sanıktan şikayetçi oldu

Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer de, olay günü cep telefonuna ablasından garip mesajlar gelmesi üzerine evine gittiğini belirterek, "Yanımdaki yedek anahtarla kapıyı açtım. Zili çalmadım. Kapının deliğinde bir karartı gördüğümü fark ettim. Ne yapacağımı bilmezken ablamın telefonundan 'Şu an da konuşamıyorum.' diye mesajlar geldi. Hemen polisi aradım. Kapının arkasında bir sorun olduğunu anladım. Alt komşu Özge, 'Kapı açıldı sanırım içerideki çıkmaya çalışıyor, ben kapıyı üzerine kilitledim.' dedi. Polisler geldi, teslim ol uyarısı yaptı. İçerideki kişi kapıyı kapatmaya çalışıyordu. Birden bir gaz kokusu duyduk ve sesi geldi. Sadece orada ablamın canına değil bütün apartmanın canına kast ederek bir patlama gerçekleşti." diye konuştu.

Sanığın polislere yarım saatten fazla hiç pes etmeden direnmeye devam ettiğini anlatan Nilay Sözer, "İtfaiye gelene kadar polisler sözde masum olan bu sanığı dışarı çıkartamadılar. Ben Aylin'in dumandan zehirlendiğini düşündüm ama boynundan bıçaklandığını ve yakıldığını duyunca şok oldum. Bu büyük bir canilik. Böyle cani nasıl olunur inanamıyorum. Şikayetim devam ediyor ve gerçeği öğrenmek istiyorum." dedi.

Tanık olarak dinlenen polis memuru İ.E de, olay sırasında sanığın hızlı bir şekilde kapıyı ittiğini ve elinin sıkıştığını, müdahale sırasında kapının arkasına eşya yığdığını, içeriye girmeye çalıştıkları sırada da alev topunun geldiğini, ateşten kurtulmaya çalışırken merdivenlerden düşerek yaralandığını anlattı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız (32), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ayyıldız'ın "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede sanık Ayyıldız'ın ayrıca, "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar vermeden" 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlıktan" da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Öğretim Üyesi, Aylin Sözer, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretim üyesi Aylin Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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