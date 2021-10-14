Üye Girişi
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ - Son Dakika

ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ

14.10.2021 12:56

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde '1 pedal 1 nefes' projesi kapsamında öğretmenler, bisikletlerle Cudi Dağı eteklerine pedal çevirdi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde '1 pedal 1 nefes' projesi kapsamında öğretmenler, bisikletlerle Cudi Dağı eteklerine pedal çevirdi. Esenli köyü yakınındaki bir mağarada toplanan grup, ardından kitap okuyup, çiğ köfte yedi.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bu sene yeni atanan öğretmenlerimizle hali hazırda devam eden öğretmenlerimizi bir araya getirerek adaptasyonunu kolaylaştırmak istedik dedi.

Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi ve öğretmenler katıldı. Etkinliğin startı Silopi Kapalı Spor Salonu önünden verildi. 100 bisikletli aynı anda Cudi Dağı eteklerinde bulunan Esenli köyüne doğru pedal çevirdi. Köy yakınındaki bir mağarada toplanılmasının ardından kitap okuma etkinliği ve çiğ köfte ikramı yapıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kaymakam Can Kazım Kuruca, 100 öğretmenimiz ile birlikte pedal çevirerek Esenli köyümüze geldik. Bu şirin mağaramızın içinde otantik bir ortamda öğretmenlerimizle beraber hem sohbet ettik, hem kitap okuyarak biraz dinlemiş olduk. Bu sene yeni atanan öğretmenlerimizle hali hazırda devam eden öğretmenlerimizi bir araya getirerek adaptasyonunu kolaylaştırmak istedik. Nuh'un gemisine ev sahipliği yapan Cudi dağı eteğinde '1 pedal 1 nefes' etkinliğini gerçekleştirmiş olduk? dedi.

Yapılan etkinlikten büyük keyif aldıklarını anlatan öğretmenler, ortamı ve doğayı tanıma adına güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ
ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ

Cudi Dağı, Hisarcık, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı 13:36 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi 13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor

Son Dakika Haberleri
13:38 La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti La Palma Adası'ndaki volkandan çıkan lavların etkileri büyüyor! Son 24 saatte 90 evi daha kül etti         
13:38
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 13:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: ÖĞRETMENLER CUDİ DAĞI'NA BİSİKLET SÜRÜP, MAĞARADA ÇİĞ KÖFTE YEDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement