Öğretmenlere 'Otizm erken tanı' eğitimi - Son Dakika

ÇANKAYA Belediyesi'ne bağlı 12 gündüz bakım evindeki 60 öğretmene Avrupa Birliği destekli 'Beni Tanı' projesi kapsamında 'otizmi erken tanı' eğitimi verildi.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı ' Beşinci Dönem (CSD-V)? kapsamında İlgi Otizm Derneği'nin koordinatörlüğünde yürütülen 'Beni Tanı (Recognize Me)' projesi kapsamında 'Otizmde Erken Tanı ve Müdahale Pilot Eğitimi' 13 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirildi. Erken tanı ve tedavide okul öncesi eğitimin oynadığı role vurgu yapılan proje kapsamında, Avrupa'dan ortak kurumlarla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanarak, okul öncesi eğitimcilere yönelik eğitim programı hazırlandı ve pilot eğitim uygulaması gerçekleştirildi. Eğitimlere proje iştirakçisi Çankaya Belediyesi, kreşlerinden 60'dan fazla eğitim profesyoneli (okul öncesi öğretmeni, psikolog, okul yöneticisi, çocuk gelişimcisi) katılım gösterirken katılımcılara eğitimin son günü Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen tören ile sertifikaları Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Nilay Oğultürk, program eğitmenleri Dr. Ersin Ufuk Timuçin ve Öğr. Gör. Cansu Öztürk tarafından verildi.

'ÖĞRETMENLERİMİZ AİLELERİN FARK EDEMEDİĞİ OTİZMİ FARK EDECEK'

Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Nilay Oğultürk, yaptığı açıklamada 'Beni Tanı' projesine aslında 3 sene önce başladıklarını fakat pandemi nedeniyle bunun sarktığını bildirerek, "Belediyemize ait 12 tane gündüz bakım evimiz var. Gündüz bakım evlerimizdeki öğretmenlerimizin eğitimleri çocuk gelişimi ile ilgili. Ama bizim gündüz bakım evlerimizde kaynaştırma eğitimlerimiz vardı. Kaynaştırma eğitimlerinde öğretmenlerimize nitelik katmak, onların ailelere daha fazla yardımcı olmasını sağlamak, bunun yanında ailelerin fark edemediği, daha erken dönemde fark edilmesinde fayda olan özel alanlarda da eğitilmesini istemekten hareket noktamız başladı. ve zaman zaman diğer alanlarda da destek aldığımız bir engelli sivil toplum kuruluşu olan İlgi Otizm Derneği ile beraber öncelikle öğretmen eğitimi düzenledik otizme dayalı. Bu eğitimin uzun soluklu olmasının hem öğretmenlerimiz için hem de ailelerimiz için geri dönüşünün yüksek olacağına karar verdik ve bir AB projesi yazıldı ve bu proje kabul gördü. Bu proje sonunda eğitim alan tüm öğretmenlerimiz gruplarında normal çocuk olarak kayıt alan çocuklarımızda otizm ile ilgili ailenin fark etmediği belirtiler varsa bunları artık keşfedebilecekler. ve bununla ilgili ailelerimize geri dönüşte bulunacaklar?? diye konuştu.

'ÖĞRETMENLER OLARAK OTİZMİ FARK EDEBİLİRİZ'

Çankaya Belediyesi Masal Kalesi Gündüz Bakım Evi'nde öğretmen olan Sultan Mezre de, "?Beni Tanı? eğitiminde özel gereksinimli bir çocuğa; daha doğrusu otizm tanısı olan bir çocuğa nasıl yaklaşmamız gerektiği, 'onun için neler yapabiliriz' 'grup içinde onu nasıl fark edebiliriz? bunları öğrenmiş olduk. Örneğin grup içinde ilk önce farklı bir çocuk gözlemlediğimizde; otizmin çok temel davranışları oluyor. Mesela göz teması kurmamak, oyun oynamamak, akranlarla iletişim kurmamak, nesnelere sürekli bağımlı olmak gibi. Eğer bir çocukta bunları yoğun bir şekilde gözlediğimizde otizmi ya da yaygın gelişimsel bozukluğu fark edebiliriz öğretmenler olarak?? şeklinde konuştu.