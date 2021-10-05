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Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı - Son Dakika

Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı

05.10.2021 09:50
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı, System.String[]

GAZİANTEP'te, Medine (57) ve Ali (62) Atmaca çiftinin, oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri 170 bin lira değerindeki altın ve para, eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilelerce çalındı.

GAZİANTEP'te, Medine (57) ve Ali (62) Atmaca çiftinin, oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri 170 bin lira değerindeki altın ve para, eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilelerce çalındı. Hayallerinin çalındığını söyleyen Atmaca çifti, 25 yıllık birikimlerine kavuşmak istiyor.

Kolejtepe Mahallesi'nde yaşayan emekli Medine- Ali Atmaca çifti, 25 yıldır biriktirdikleri altınlarla parayı, el çantasına koyarak yatak odasındaki elbiselerin arasına sakladı. Çiftin misafirliğe gittiği gün, tek çocukları olan Mehmet Atmaca'nın (24) evliliği için biriktirdikleri 160 bin liralık altın ve 12 bin lira kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Eve döndüklerinde durumu fark eden Atmaca çifti, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.'25 YILLIK BİRİKİM 1 GÜNDE GİTTİ'Altın ve paraların çalındığını görünce şoke olduklarını söyleyen Medine Atmaca, "Oğlumu evlendirmek için yıllardır yaptığım birikimlerim vardı. Yaklaşık 160 bin lira değerinde altınım ve 12 bin lira nakit paramız vardı. Tek evladımızı evlendirmek için 25 yıldır boğazımızdan kıstığımız birikimiz bir günde gitti" dedi.'TEK ARZUMUZ TAKILARIN BULUNMASI'

Çalınan altın ve paraların bulunmasını istediğini belirten Ali Atmaca ise, "Yıllardır dişimizden, tırnağımızdan arttırarak yaptığımız birikimimiz bir anda gitti. Oğlumu evlendirmek için hazırlık yapıyorduk ama şimdi tüm birikimimiz gittiği için ne yapacağımızı bilemiyorum. Çok üzgün ve mağduruz. 25 yıllık birikimimizin bulunması en büyük arzumuz" diye konuştu.


Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı
Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı

Ali Atmaca, Emekli, Medine, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri para ve altınlar çalındı - Son Dakika


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