05-10-2021 11: 36: 11 OKTAY YALÇIN'IN İSMİ ŞEHİTKAMİL'DE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ YALÇIN'IN ADI, KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

Şehitkamil Belediye Meclisi, merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın adını ölümsüzleştirmek için oybirliği ile karar aldı. Oktay Yalçın'ın ismi, yeni yapılan kütüphanede yaşatılacak.

Şehitkamil Belediye Meclisi, 2020 yılında rahmet eden merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın adının Gaziler Mahallesi sınırları içerisine yapılan kütüphaneye verilmesi için tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla karar aldı. Gaziler Mahallesi'nde yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde öğrencilerin hizmetine sunulacak Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi, toplam bin 800 metrekare alana sahip olacak. Kütüphane içerisinde; 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunacak.

MEMLEKETE HER NOKTADA HİZMET ETMİŞ

Kararın ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meclis Üyelerine teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle tüm Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uzun bir süre birlikte görev yaptığımız merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın isminin yaşatılması adına karar aldık. Yakın tarihte hizmete girecek olan Gaziler Mahallesindeki kütüphaneye Oktay Yalçın'ın isminin verilmesini Meclisimizde karara bağladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Oktay Bey ile birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz kendisinden razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Mekanı, cennet olsun. Oktay Bey'in adının yaşatılması noktasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. "

YALÇIN'IN ADI, KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

Şehitkamil Belediye Meclisi, merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın adını ölümsüzleştirmek için oybirliği ile karar aldı. Oktay Yalçın'ın ismi, yeni yapılan kütüphanede yaşatılacak.

Şehitkamil Belediye Meclisi, 2020 yılında rahmet eden merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın adının Gaziler Mahallesi sınırları içerisine yapılan kütüphaneye verilmesi için tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla karar aldı. Gaziler Mahallesi'nde yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde öğrencilerin hizmetine sunulacak Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi, toplam bin 800 metrekare alana sahip olacak. Kütüphane içerisinde; 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunacak.

MEMLEKETE HER NOKTADA HİZMET ETMİŞ

Kararın ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meclis Üyelerine teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle tüm Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uzun bir süre birlikte görev yaptığımız merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yalçın'ın isminin yaşatılması adına karar aldık. Yakın tarihte hizmete girecek olan Gaziler Mahallesindeki kütüphaneye Oktay Yalçın'ın isminin verilmesini Meclisimizde karara bağladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Oktay Bey ile birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz kendisinden razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Mekanı, cennet olsun. Oktay Bey'in adının yaşatılması noktasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. "