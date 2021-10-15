Son dakika haberleri! Osmaniye'de 29 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Osmaniye'de 29 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de 29 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de 29 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Merkeze bağlı Dereli köyünde bulunan İl Genel Meclisi İlkokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nda eğitim gören 29 öğrencide öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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